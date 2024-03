Castellabate, indetta manifestazione d’interesse per mostre ed esposizioni temporanee

Il Comune di Castellabate ha indetto un avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione di mostre e/o esposizioni temporanee per l’anno 2024. L’obiettivo è quello di organizzare e programmare un calendario di appuntamenti che si svolgeranno presso le Aree Espositive del Piano Terra, del Iº e IIº Piano, la Sala Antichi Forni, la Sala Normanna ed i Giardini della suggestiva location del Castello dell’Abate.

Le informazioni

L’avviso è rivolto a tutti i soggetti interessati (artisti ed associazioni locali, nazionali ed internazionali, ma anche enti pubblici e privati) per la formulazione di proposte e progetti che consentano di favorire la promozione e lo sviluppo della cultura in tutto il territorio. Tutte le domande di adesione alla manifestazione d’interesse dovranno pervenire seguendo un calendario che riguarderà le proposte relative ai mesi di maggio-giugno, luglio-agosto, settembre-ottobre e novembre-dicembre.

I commenti

“Castellabate mira a diventare sempre più un luogo che venga riconosciuto anche per la sua forte vocazione culturale ed artistica. Per questo motivo abbiamo deciso di favorire la partecipazione di tutti coloro i quali possano mettere a disposizione la propria inventiva per dare visibilità all’intero territorio”, ha sottolineato il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo. “La nostra offerta turistica vuole essere molto variegata. In questa diversificata programmazione che stiamo attuando, la cultura deve rappresentare un tassello fondamentale. Questa è senza dubbio un’incredibile opportunità per prendere parte, da protagonisti, alla valorizzazione di Castellabate e della sua storia. Ci auspichiamo di ricevere tante proposte ed idee per creare insieme un nuovo contenitore di eventi all’insegna della bellezza dell’arte e della cultura in un luogo simbolo come il Castello dell’Abate”, ha messo in evidenza l’Assessore alla Cultura, Luigi Maurano.