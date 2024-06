Incidente con la moto a Capaccio Paestum: non ce l'ha fatta Gerardo Di Biasi

Non ce l’ha fatta Gerardo Di Biasi, il 57enne di Castellabate che, lo scorso 14 giugno, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in località Ponte Barizzo a Capaccio Paestum. L’uomo era in sella alla sua moto con la moglie quando, improvvisamente, si è scontrato con un’automobile. Entrambi i coniugi sono caduti rovinosamente sull’asfalto riportando ferite, contusioni e lesioni gravi.

Il dramma

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che li hanno trasportati d’urgenza agli ospedali di Battipaglia e Salerno. Oggi, a distanza di quattro giorni dal sinistro, Di Biasi è deceduto presso l'ospedale Ruggi d’Aragona. La notizia della sua scomparsa sta facendo in queste ore il giro del comune cilentano di Castellabate, dov’era molto conosciuto e ben voluto da tutti.

Il ricordo

Addolorato il consigliere comunale uscente Luisa Maiuri: "Ti avevo incontrato sul Corso pochi giorni fa. Eri con tua moglie. Abbiamo riso e scherzato. Mi sono complimentata con entrambi per la nuova attività…poi la brutta notizia dell’incidente. Ho pregato per te. Tanti hanno pregato per te. Non siamo stati ascoltati. Riposa in pace, Gerardo e porta il tuo sorriso in Paradiso".