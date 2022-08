Catellabate, servizio navetta dalla stazione per i turisti

Approvato il servizio navetta dalla stazione ferroviaria di Agropoli-Castellabate. A dare il via libera la giunta municipale, che ha deciso di offrire un servizio di collegamento ai tanti turisti che decidono di trascorrere le loro vacanze a Castellabate giungendo in treno.

Il servizio

Tale servizio durerà fino al 31 agosto. “Castellabate è sempre più meta turistica richiesta e soprattutto di qualità che necessita di tenere alti gli standard qualitativi dei suoi servizi. I treni ad alta velocità Frecciarossa ed Italo hanno incluso tra le loro fermate anche Agropoli-Castellabate: era doveroso sfruttare in toto questo privilegio offerto al nostro territorio in tal modo facilmente e velocemente raggiungibile da tutta Italia. Pertanto l’istituzione di questo collegamento agevolerà i turisti che decidono di raggiungerci in treno rendendo più piacevole il loro viaggio” sottolinea il sindaco Marco Rizzo. “Era impensabile - aggiunge il vicesindaco Luigi Maurano - che Castellabate non disponesse di un servizio essenziale come questo nel periodo estivo per tutti quei turisti che, giunti in stazione ad Agropoli, non sanno come raggiungere Castellabate. Fare turismo e promuovere un territorio significa anche adoperarsi per renderlo totalmente fruibile e raggiungibile con semplicità. Questo servizio insieme a tanti altri rendono Castellabate meta turistica di qualità da visitare, scoprire ed amare”, afferma l’assessore Luigi Maurano.