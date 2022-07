Castellabate, scatta l'operazione legalità: sequestrati ombrelloni e lettini

Sequestrati ombrelloni ed attrezzature lasciate sulle spiagge anche durante la notte. È il risultato dell'operazione legalità messa in campo dall'amministrazione comunale di Castellabate.

L'operazione

Obiettivo dell'operazione: garantire la libera fruizione delle spiagge. Gli interventi sono stati effettuati attraverso un lavoro sinergico fra Capitaneria di Porto, Polizia Municipale, Protezione Civile di Castellabate e gli addetti della Castellabate servizi. “Era necessario liberare le spiagge da tutte le attrezzature varie lasciate lì anche durante la notte. Una spiaggia libera lo è in quanto potenzialmente fruibile a tutti, senza alcun tipo di occupazione fissa per l’utilizzo di pochi. Abbiamo quindi effettuato questa operazione volta a ripristinare la legalità anche sulle spiagge per poter rendere accessibile e fruibile questa bellezza naturale a tutti” dichiara il sindaco Marco Rizzo.