Scoperto ormeggio abusivo a Castellabate: scatta lo sgombero

L’Ufficio Locale Marittimo di Santa Maria di Castellabate ha riscontrato un’attività di ormeggio abusivo nelle acque della località “Le Gatte”, nello specchio d’acqua che delimita lo scalo di alaggio.

I controlli

In particolare, l’occupazione abusiva era stata realizzata tramite un campo di boe dalle dimensioni di 70×30 metri, con relativi campi morti, catenaria e attrezzi per l’ormeggio. Inoltre, sono state rinvenute alcune imbarcazioni tirate a secco su carrelli senza alcuna autorizzazione o concessione.Di conseguenza, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha disposto l’ordinanza di sgombero del campo di boe e di tutte le attrezzature per ormeggio: in caso di inadempienza sarà disposta l’esecuzione in danno.