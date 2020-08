Coronavirus, due tamponi positivi nel comune di Castellabate

Due nuovi positivi nel comune di Castellabate. Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ha comunicato nella giornata di oggi la presenza di 2 casi positivi da Covid-19.

I dati

Le persone interessate, entrambe asintomatiche, non sono residenti ma attualmente dimorano nel comune, essendo obbligate all’isolamento fiduciario.

L’Asl ha già provveduto a tracciare la catena dei contatti che ha dato esito negativo. Come per l’altra volta, si tratta di soggetti venuti a contatto con una persona, non residente e di passaggio a Castellabate, risultata poi positiva. Il sindaco riferisce che l'attuale situazione - in una nota stampa - non desta preoccupazione e invita la cittadinanza a continuare nel rispetto di tutte le norme anti-covid.