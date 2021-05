Castellabate: la riqualificazione della pubblica illuminazione arriva in via degli Ulivi

Buona parte del territorio comunale è ad oggi servito da un’illuminazione a led e, a partire dal prossimo 2 giugno, tale illuminazione verrà inaugurata anche in località Alano, in via degli Ulivi

Sempre più efficiente e all’avanguardia il progetto di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione a Castellabate. Buona parte del territorio comunale è ad oggi servito da un’illuminazione a led e, a partire dal prossimo 2 giugno, tale illuminazione verrà inaugurata anche in località Alano, in via degli Ulivi.

Un’ulteriore innovazione: tutti i pali della luce installati in via degli Ulivi, e i nuovi pali che verranno posizionati d’ora in avanti, presentano un numerino che identifica precisamente la posizione geografica. Tale numerazione sarà utile per le segnalazioni dei cittadini, in caso di guasti i malfunzionamenti. Un’iniziativa green, nata per favorire l’ambiente e nel contempo contenere le spese pubbliche riducendo i consumi energetici. L’illuminazione inoltre ottimizza la visibilità, in un’area molto frequentata dagli automobilisti poiché congiunge due frazioni molto urbanizzate del Comune.

Parla l'Assessore ai Lavori Pubblici, Costabile Nicoletti: