Castellabate, al via la riqualificazione della promenade sul lungomare

Al via i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria della promenade in legno posta sul lungomare nella frazione di Santa Maria di Castellabate. L’intervento, finanziato dal Dpcm del 17/07/2020 – Annualità 2023 per un importo complessivo di 44.725 euro, rientra in un più ampio progetto di restyling della zona che è di particolare interesse a livello turistico e paesaggistico.

L'intervento

Le attività riguarderanno il rifacimento e il ripristino della pedana in legno, che con il trascorrere del tempo e l’esposizione agli agenti atmosferici, è stata oggetto di fenomeni di deterioramento. L’obiettivo dell’intervento è quello di dare maggior decoro alla passeggiata, garantendo la realizzazione di una passerella totalmente sicura e fruibile a tutti. I lavori saranno eseguiti a tratti, procedendo alla sostituzione delle parti strutturali non più idonee, in modo tale da non arrecare disagi a cittadini e turisti che ogni giorno frequentano l’area. “I lavori di ripristino e valorizzazione dell’iconica passerella sul lungomare Perrotti è uno di quegli interventi necessari che abbiamo predisposto per rimodernare il territorio comunale. La passeggiata antistante la spiaggia di “Marina Piccola” e della Torre Perrotti regala sempre un fascino incredibile e noi vogliamo garantire che tutto ciò avvenga in piena sicurezza e tranquillità”, afferma il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo. “Questa tipologia di interventi sono molto importanti per un’area altamente attrattiva come quella del lungomare Perrotti dove si concentra, principalmente, la vita turistica di Castellabate. Proprio per questo motivo, i lavori verranno terminati prima dell’inizio della stagione estiva e ridaranno nuova luce ad una delle passeggiate più belle dell’intera costa", sostiene l’assessore, Nicoletta Guariglia.