Castellabate, Rizzo scrive al Prefetto: "Più forze dell'ordine durante l'estate"

Il sindaco di Castellabate Marco Rizzo ha ufficialmente presentato richiesta alla Prefettura di Salerno per il potenziamento del personale delle Forze dell’Ordine nel territorio comunale durante il periodo estivo: “Tale istanza risulta senza alcun dubbio motivata e necessaria proprio per il notevole numero di turisti, villeggianti ed escursionisti che affollano l’intero Comune, soprattutto durante il mese di luglio e agosto”.

“La sicurezza della cittadinanza è una delle priorità di questa amministrazione che intende garantirla e preservarla durante tutto l’anno. Il nostro Paese è da anni meta turistica per le sue bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali, nonché per la tranquillità e sicurezza che qui si respirano. Dobbiamo quindi fare in modo che per le nostre strade queste si continuino a respirare per tutti, cittadini e turisti. Per questo, proprio in vista della prossima stagione estiva, ormai alle porte, ho deciso di presentare questa richiesta. Il potenziamento delle Forze dell’Ordine, offrendo supporto agli operatori già presenti sul territorio, sarebbe un forte deterrente a episodi di microcriminalità e consentirebbe un controllo capillare sull’intero comune".