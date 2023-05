Pesca illegale nell'Area Marina Protetta di Castellabate: sequestrato palangaro di 100 metri

Gli uomini della Guardia Costiera di Agropoli, nel corso di un pattugliamento all’interno dell’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate, hanno individuato e sequestrato uno strumento da pesca, un palangaro lungo circa 100 metri.

I controlli

L’attività di pesca con questo strumento rappresenta una violazione sia del regolamento dell’Area Marina Protetta che delle normative nazionali e comunitarie finalizzate alla tutela delle risorse ittiche. Inoltre non era correttamente segnalato e quindi costituiva un pericolo e sicuro intralcio per la navigazione e per le altre attività marittime.