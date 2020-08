Colto da malore a bordo del peschereccio: soccorso marinaio a Castellabate

Momenti di paura, questa mattina, a largo di Punta Licosa a Castellabate, dove un marinaio che si trovava a bordo di un peschereccio proveniente dal Mare Adriatico, è stato colto da un improvviso malore.

I soccorsi

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi dopo la richiesta di intervento giunta alla sala operativa della Capitaneria di Porto. Una motovedetta della Guardia Costiera di Agropoli si è subito recato sul posto per prelevare il marinaio e condurlo all’interno del porto dov’è stato preso in cura dai sanitari del 118. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.