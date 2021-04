Spaccio di droga a Castellabate: 48enne finisce in carcere

L’uomo era già stato fermato nel 2018 perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti. In particolare, venne fermato a bordo della sua automobile in località Fonti e, alla vista dei militari dell’Arma, tentò di disfarsi della droga lanciandola dal finestrino

Un 48enne domiciliato a Castellabate, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato rinchiuso in carcere a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri.

Le indagini

L’uomo era già stato fermato nel 2018 perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti. In particolare, venne fermato a bordo della sua automobile in località Fonti e, alla vista dei militari dell’Arma, tentò di disfarsi della droga lanciandola dal finestrino. Successivamente, nel corso di una perquisizione domiciliare, fu trovato in possesso di altri dosi di stupefacenti e banconote ritenute provento dell’attività di spaccio. Per il 48enne ora si sono aperte le porte del carcere.