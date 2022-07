Castellabate, allarme siccità: ordinanza contro lo spreco di acqua

Ordinanza contro lo spreco dell'acqua da parte del Comune di Castellabate. Il sindaco Rizzo ha emesso il provvedimento dopo la lettera inviata da Consac relativa alla crisi idrica in corso legata alle alte temperature registrate.

Il provvedimento

Nello specifico l'ordinanza vieta l'irrigazione di orti, il riempimento di piscine, il lavaggio delle automobili ed il consumo di acqua potabile per qualsiasi uso ludico. Inoltre, è vietato prelevare l'acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dell'alimentazione e prelevare l'acqua dagli idranti pubblici se non per lo spegnimento di incendi. Il provvedimento resterà in vigore fino a quando non cesserà l'emergenza.