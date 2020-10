"Ho un pacco per suo nipote": anziana di Castellabate non cade nel tranello dei ladri

Tentata truffa ai danni di un’anziana nel comune di Santa Maria di Castellabate. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno telefonato alla loro vittima per annunciarle la consegna di un pacco, da parte di un corriere, su ordine del nipote.

Il raggiro

Per riceverlo, però, avrebbe dovuto pagare 1200 euro, ossia la quota restante del costo complessivo di 1800 euro, non versati dal familiare al momento dell’acquisto. La donna, però, si è subito insospettita e non è caduta nel tranello. In pochi minuti ha contattato il nipote, il quale ha smentito qualsiasi tipo di acquisto ed ha telefonato ai carabinieri.