Lutto a Castellabate, palloncini bianchi ai funerali del piccolo Tommaso morto in un incidente

Si sono tenuti oggi ad Ogliastro Marina i funerali di Tommaso Gorga, il 15enne di Castellabate morto sabato in un tragico incidente stradale. La città si è fermata per l’evento. Il sindaco Luisa Maiuri aveva proclamato il lutto cittadino.

L'ultimo saluto

In tantissimi hanno preso parte alle esequie, così tanti che la piccola chiesa non è riuscita a contenere tutti e in tantissimi hanno atteso all’esterno l’uscita della salma contenuta in una bara bianca. A salutarla tantissimi applausi. Gli amici e i compagni di scuola, lo hanno ricordato con dei palloncini bianchi fatti volare in cielo. Anche nella sua classe, al liceo scientifico “Gatto” di Agropoli, sono stati lasciati dei fiori bianchi per ricordarlo.