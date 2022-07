Si appoggia ad una staccionata per evitare un'auto: turista ferito a Castellabate

Paura, questa mattina, tra San Marco di Castellabate e Licosa, dove un turista, sembra per evitare un’auto in corsa, si è appoggiato ad una staccionata in legno che, però, ha ceduto e lui è caduto tra la vegetazione sottostante.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno medicato, mentre la Polizia Municipale ha raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire l’accaduto.