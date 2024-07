Castello Arechi: approvato il regolamento per l’accesso e utilizzo degli spazi, spunta anche il biglietto unico

Approvato il Regolamento per la disciplina dell’accesso al Castello di Arechi e al Museo e dell’utilizzo dei suoi spazi. La Provincia, ente proprietario del castello medievale di Salerno, ha il compito di gestire tale sito e curarne le attività con l’obiettivo della sua piena valorizzazione. “Il Castello, con annesso Museo – spiega il presidente Franco Alfieri di Palazzo Sant'Agostino- è un istituto culturale, scientifico ed educativo che la Provincia di Salerno mette completamente a servizio della comunità. Il nostro Castello di Arechi è considerato, sempre più, simbolo cittadino, arroccato sul monte Bonadies, quasi ad abbracciare il bellissimo golfo salernitano su cui si affaccia". “Il Castello di Arechi - aggiunge il consigliere provinciale delegato alla cultura, Francesco Morra - è uno dei gioielli più preziosi del patrimonio culturale e storico della Provincia di Salerno, insieme al Museo archeologico, alla Pinacoteca provinciale e all’Area archeologica di Fratte, per parlare solo dei beni presenti nella città. Stiamo avviando i lavori di manutenzione e ripristino, ora era importante partire anche con il regolamento che ne disciplina in maniera puntuale l’utilizzo".

Come riportato sul regolamento, si accede al Castello e al Museo a pagamento, al costo di 6 euro se il biglietto è ordinario, 3 euro per il ridotto, con la possibilità di acquistare il biglietto unico, valido per 48 ore, che dà accesso al Museo Archeologico Provinciale, al Castello Arechi e al suo Museo e alla Pinacoteca Provinciale (anche in questo caso è previsto il biglietto ridotto per anziani, comitive, ragazzini e docenti). Inoltre, le domande per la concessione degli spazi sono possibili almeno 30 giorni prima per l'utilizzo di una sola giornata e almeno 45 giorni prima per utilizzi superiori alla giornata.

I costi:

Per visionare il Regolamento e tutte le informazioni: Clicca qui