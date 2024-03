La Provincia torna a gestire il Castello Arechi dopo 24 anni: "Obiettivo rilancio"

Dopo ventiquattro anni di affidamento in concessione alla società "Il Castello", il Castello Arechi è tornato sotto la custodia diretta della Provincia. Nel corso della prossima settimana, come annunciato dal delegato provinciale alla Cultura Francesco Morra, verrà pubblicato un bando per la gestione degli spazi esterni e della saletta interna, precedentemente adibita a bar-ristorante, escludendo tuttavia il Piazzale delle Armi e il museo medievale. Questi ultimi rimarranno destinati a eventi culturali, musicali e spettacoli, continuando a essere cuore pulsante di iniziative che arricchiscono l'offerta culturale del luogo. Fra gli obiettivi anche quello di valorizzare percorsi come il Sentiero del Principe che collega il centro storico al castello, ampliando l'esperienza dei visitatori attraverso un connubio di storia, arte e paesaggio.

La storia del Castello

Il Castello Arechi affonda le sue radici nel periodo classico. Già in epoca romana, nel III secolo, Roma fortificò Salerno, sua colonia, con un castrum eretto sulla cima del monte Bonadies, luogo che oggi ospita il castello. La struttura medievale del castello copre tre secoli di civiltà longobarda, dall'VIII all'XI secolo. Fu Arechi II, principe longobardo, a trasformare la fortezza preesistente in un castello imprendibile, elevandone e modificando le mura antiche basate su precedenti fortificazioni romane e bizantine​​. Il castello ha raggiunto il suo massimo sviluppo durante il periodo aragonese, quando furono costruiti grandi corpi di fabbrica, e ha visto l'alternarsi di diverse fasi abitative e di restauro. Nel XIX secolo, dopo un lungo periodo di abbandono seguito all'Unità d'Italia, il castello è stato venduto alla Provincia di Salerno, che ha intrapreso lavori di restauro. Dal 1982, l'area interessata dall'ampliamento aragonese è stata aperta al pubblico, e ulteriori restauri e campagne di scavo hanno definito l'evoluzione del complesso monumentale, rendendo visitabili nuove parti del castello, come l'ipogeo sotto il livello di copertura del terrazzo antistante la turris maior