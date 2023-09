"Fatemi fumare", paziente aggredisce l'autista dell'ambulanza del 118

Momenti di tensione, nel Cilento, dove un episodio di violenza si è verificato a bordo di un’ambulanza che si era recata nella frazione Velina di Castelnuovo Cilento.

L'episodio

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un 40enne del posto non si era sentito bene e, per questo, era stato preso in cura dai sanitari del 118. Una volta a bordo del mezzo di soccorso, però, avrebbe preteso di accendere una sigaretta e fumare. E, quando l’autista glielo ha negato, l’uomo ha cercato di aggredirlo. Ma, grazie alla presenza anche di un’infermiera, si è evitato il peggio. Entrambi, però, hanno sporto denuncia su quanto accaduto.