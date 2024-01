Maltrattava la moglie: scatta il braccialetto elettronico per un 35enne

Divieto di avvicinamento per un 35enne di Castelnuovo Cilento, indagato per maltrattamenti nei confronti della moglie. I carabinieri della Stazione di Castelnuovo Vallo Scalo hanno eseguito, nei suoi confronti, un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l'applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura vallese. Il 35enne si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti e di interferenze illecite nella vita privata della moglie, che ha presentato una denuncia ai militari dell’Arma raccontando le "continue molestie" poste in essere da parte del marito.