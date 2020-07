Impianto di compostaggio a Castelnuovo Cilento: interrogazione di Castiello (M5S)

Sbarca in Senato, tramite il senatore Franco Castiello (M5S), ancor prima di essere cantierato l’impianto di compostaggio aerobico che potrebbe sorgere a Castelnuovo Cilento. Il grande sito di compostaggio che dovrebbe sorgere a ridosso della Valle dell’Alento, tra le sponde del Torrente Fiumicello e le pendici dell’antica torre dell’antico borgo cilentano, una volta realizzato dovrebbe essere in grado di smaltire 20mila tonnellate di frazione umida attraverso un processo decomposizione organica di tipo aerobica.

Il caso

Il parlamentare pentastellato spiega: "Diversamente dall’immaginario collettivo, la gestione di un impianto aerobico – che permette la decomposizione della frazione organica in presenza di ossigeno – da un punto di vista energetico è altamente dispendiosa, qualificandosi come un sistema di smaltimento tutt’altro che “green”. Infatti, un impianto di compostaggio aerobico oltre a non essere in grado di produrre quantitativi di energia significativamente rilevanti da poter essere reimpiegati nel processo di produzione richiede per la sua operatività un quantitativo di energia elettrica significativo. Il funzionamento di un impianto aerobico infatti presuppone l’impiego di grossi aspiratori che per decompressione aspirano l’aria filtrandola al fine di evitare la totale dispersione delle sostanze solforose che generano il tipico odore di marciume.Tuttavia, gli impianti aerobici sono meglio tollerati dalle leggi e dai regolamenti che in alcuni casi ne permettono l’esercizio anche all’interno di aree naturalistiche – ancor di più all’interno della c.d. aree contigue – a discapito degli impianti anaerobici in grado di smaltire la frazione organica più rapidamente, senza dispendi energetici, bensì generando energia rinnovabile". L' impianto di compostaggio di Castelnuovo Cilento, che ha avuto finanziamenti per oltre 10 milioni di euro dalla Regione Campania, dovrebbe sorgere nell’area cosiddetta Contigua a estremo ridosso dei confini del Parco, dove "la competenza dell’Ente è fortemente limitata se non nulla in tal ambito". "Allo Stato, la materia del trattamento dei rifiuti è concorrente tra lo stato e le regioni e in Campania l’attuale legge vigente non prevede la possibilità di realizzare impianti di compostaggio anaerobici nelle aree ad interesse naturalistico salvo che il Comune interessato “comunichi la propria motivata contrarietà durante le procedure autorizzative o di approvazione dei progetti”. "A tutto ciò va aggiunto che il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Campania attualmente vigente era stato approvato “sentito” il parere dell’Ente Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni il quale ne a suo tempo ne approvò i contenuti a condizione di escludere dal perimetro del Parco Nazionale C.V.D.A. e dalla sua area Contigua la realizzazione di impiantistica per il recupero di materia della frazione organica, per la produzione di compost, al fine di favorire il principio di smaltimento di prossimità dell’umido. Sui generis sono le motivazioni sulle quali si fondano le esigenze che giustificano le realizzazione dell’impianto di Castelnuovo. Infatti, stante alla documentazione il realizzando sito di compostaggio di Castelnuovo Cilento avrebbe dovuto servire 48 comuni dell’area Parco del Cilento, i quali in gran parte sono già oggi beneficiari di finanziamenti per l’acquisto e per la realizzazione di nuovi micro impianti di compostaggio di comunità. Quest’ultimi garantirebbero l’autosufficienza di compostaggio di 31 dei 48 comuni interessati facendo di fatto venir meno le motivazioni che giustificano la realizzazione dell’impianto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'annuncio di Castiello: