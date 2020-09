Carica le nocciole, poi gli rubano il furgone e lo investono: 75enne in ospedale

Tragedia sfiorata, nel tardo pomeriggio di ieri, a Castiglione dei Genovesi, dove un anziano di 75 anni è stato investito dal suo stesso furgone, rubato dai ladri.

Il fatto

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva appena caricato alcuni quintali di nocciole a bordo del veicolo e li stava per trasportare presso la sua abitazione, situata nel comune di San Cipriano Picentino, quando improvvisamente sono apparsi due malviventi che lo hanno aggredito. Poi sono saliti a bordo del furgone e durante la fuga lo hanno travolto lasciandolo a terra. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno dov’è tuttora ricoverato. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Intanto, su quanto accaduto, sono in corso le indagini dei carabinieri e degli agenti della Polizia Municipale.