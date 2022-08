“Ti stai facendo più bella, hai un bel seno”, presunti abusi su una minore: tre zii a processo

Dovranno difendersi in un processo tre zii accusati di aver abusato, seppur con modalità diverse, della nipote minorenne, la quale sarebbe stata costretta a subire atti sessuali e anche apprezzamenti espliciti. Tali episodi - riporta Il Mattino - si sarebbero verificati tra il 2014 e il 2021 a Cava de' Tirreni. A far partire l’inchiesta una denuncia presentata dalla madre della vittima.

Le accuse

Uno zio – secondo quanto raccontato dalla giovane – le avrebbe più volte toccato il seno e il sedere strusciandosi poi sulle sue parti intime ed in qualche occasione le avrebbe alzato anche la maglietta e infilato la mano negli slip, costringendo la giovane a toccarlo. Abusi simili avrebbe compiuto anche il secondo zio mentre la minore dormiva: per lui c’è anche l’accusa di minaccia, rivolta alla zia della ragazzina; il terzo zio, invece, non sarebbe riuscito ad abusare della piccola, ma si sarebbe mostrato nudo davanti a lei: “Ti stai facendo più bella, hai un bel seno” le avrebbe detto costringendola a fuggire via. Tutti i presunti episodi di violenza - emersi anche durante l’incidente probatorio - si sarebbero verificati dentro la casa della minore.