Cava, lo stadio "Simonetta Lamberti" affidato alla Cavese 1919

Lo stadio comunale “Simonetta Lamberti” è stato affidato, attraverso un bando pubblico e la sottoscrizione di una convenzione, alla Società Sportiva Cavese 1919. Il sindaco Vincenzo Servalli ed il presidente della Cavese, Alessandro Lamberti, hanno ufficializzato l’accordo con una conferenza stampa a Palazzo di Città.“Abbiamo raggiunto un obbiettivo storico per la città e per la Cavese – afferma il primo cittadino – un risultato reso possibile grazie a questa società ed al presidente Lamberti in particolare, che fin dal primo giorno della sua gestione ha dimostrato concretezza, serietà e lungimiranza. Consegniamo uno stadio nel quale si sono scritte pagine importanti della storia della Cavese e dell’intera città, e sul quale l’Amministrazione comunale ha investito finora oltre 2,5 milioni di euro. L’affidamento dello stadio alla Cavese ha lo scopo di consentire una programmazione a lungo termine e di adeguare l’impianto alle esigenze della società”.

I dettagli

La convenzione prevede una durata di cinque anni, con opzione per ulteriori cinque anni, per la gestione complessiva di tutta la struttura che ha una capienza di 4884 posti, compreso gli impianti tecnici, ad eccezione dei locali in affidamento alle associazioni, per un importo annuale di 28 mila euro annui. Il Comune si riserva l’utilizzo dell’impianto per dieci giorni all’anno. “Consideriamo questo impegno un punto di partenza – afferma il presidente Lamberti – da quando, con i miei soci, abbiamo intrapreso avventura nella città che ha dato i natali alla mia famiglia, per noi era evidente che bisognava partire con una organizzazione e delle infrastrutture. Stiamo lavorando ad un progetto per far diventare lo stadio la casa della Cavese, ammodernandolo e per programmare il futuro della squadra e della società”. Il sindaco Servalli ha anche annunciato che è ritornato nella disponibilità del Comune, lo stadio di San Pietro che andrà ad integrarsi nel parco urbano in corso di realizzazione al posto del campo prefabbricati.