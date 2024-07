Non rimuove dehors per il corteo e aggredisce vigile, denunciata

Un agente della polizia municipale è stato aggredito a Cava de' Tirreni da un commerciante. L'episodio risale a qualche giorno fa. L'uomo non aveva rimosso il dehors, così come previsto da un'ordinanza del Comune in previsione dello svolgimento del “Corteo Storico” in costumi del XV secolo, che partiva da piazza Mario Amabile a piazza Vittorio Emanuele III, per poi attraversare tutto il borgo.

Il fatto

La rimozione dei dehors era necessaria per garantire la sicurezza della manifestazione e il passaggio dei mezzi di soccorso, in caso di emergenze. La donna, commerciante, avrebbe invece inveito contro l'agente, che le aveva richiesto di rimuovere tavoli e sedie in strada. Un'aggressione fisica, secondo verbale, costata alla stessa una denuncia a piede libero per violenza a pubblico ufficiale. L'attività commerciale, invece, è stata destinataria di un provvedimento amministrativo, in ragione della mancata ottemperanza relativa all'ordinanza comunale e resterà chiusa per cinque giorni, salvo ricorso nelle sedi competenti.