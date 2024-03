Avvocato aggredito per un parcheggio, 60enne condannato a 2 anni

Lo aveva fatto cadere sull'asfalto, con una violenta spinta, mentre lui era di spalle. Era il 9 giugno 2018, quando un avvocato del foro di Nocera Inferio rimediò diverse ferite al polso e all'avambraccio, superiori a ben 40 giorni. Per quei fatti, il tribunale ha condannato a 2 anni di reclusione un 60enne di Cava de' Tirreni, luogo dove si consumò il fatto. La parte offesa era assistita dall'avvocato Miriam Grimaldi. L'accusa era di lesioni gravi.

La storia

La discussione tra l'imputato e il legale, quel giorno, era scaturita dalla possibilità per il secondo di parcheggiare l'auto di un'amica, in un tratto dove il 60enne invece rivendicò più volte essere "proprietà privata". A nulla sarebbero valsi i chiarimenti chiesti dalla vittima, la quale aveva fatto notare come la strada fosse sprovvista di indicazioni che vietassero la sosta. L'imputato, a quel punto, uscì di casa e si diresse verso l'avvocato, minacciandolo: "Ora ti faccio vedere io se la toglie la macchina", così come riportato nel capo d'imputazione. Nel mentre il legale stava andando via, avendo compreso come non vi fosse possibilità di intendersi, fu aggredito alle spalle dall'imputato, che lo spinse mentre ques'tultimo era di spalle. Quella caduta gli provocò un trauma contusivo all'avambraccio sinistro, così come al polso, con frattura di radio e ulna. La difesa dell'imputato aveva fornito tutt'altra versione in dibattimento, grazie anche ad alcuni testimoni, ai quali la parte civile aveva replicato invece come quanto presentato in denuncia, alle forze dell'ordine. L'uomo è stato condannato a 2 anni di reclusione, con la pena sospesa e subordinata al pagamento di circa 4000 euro, più spese.