"I biglietti per la Salernitana comprateli a casa vostra": caos in una cartoleria cavese, arrivano le forze dell'ordine

Tensione, in questo pomeriggio, in una cartoleria di Cava de Tirreni abilitata alla vendita dei biglietti per le partite della Salernitana. Ignoti, infatti, sono entrati nell’esercizio commerciale aggredendo verbalmente la proprietaria e i sostenitori della Salernitana che stavano acquistando i ticket contro l’Udinese. I tifosi Granata sarebbero stati anche strattonati.

L'intervento

I proprietari della cartoleria hanno allertato le forze dell’ordine, intervenute per riportare la calma. Accertamenti in corso.