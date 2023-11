Maltempo e crolli: a Cava un problema di tenuta degli alberi

C'è un problema di tenuta di alberi a Cava de' Tirreni. Ieri pomeriggio, visto il cattivo tempo e le forti piogge, un albero è crollato in via Di Marino, nei pressi di una scuola, finendo sulla carreggiata e creando più di un problema agli automobilisti

L'intervento

Una pattuglia della polizia municipale ha monitorato la zona, chiudendo la strada per permettere le operazioni di recupero. Danni si sono registrati al cancello del liceo scientifico, in parte abbattuto dal crollo dell'albero. Non è andata meglio ad una serie di auto in sosta, proprio in prossimità del crollo.

Venerdì era accaduto un fatto simile in via Arti e Mestieri, con un precedente crollo di un albero pericolante. L'albero, che costeggiava la carreggiata, per poco non causava un incidente, con un'auto che è riuscito ad evitarlo all'ultimo momento. Da tempo, in realtà, è stata inviata comunicazione alla Provincia per la potatura di alberi presenti in strada dove vi è specifica competenza.