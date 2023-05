Travolto e ucciso da un albero, si va a processo per due tecnici comunali di Cava

Travolto e ucciso da un albero a 61 anni, a Cava de' Tirreni, il gip rigetta seconda archiviazione e dispone che la procura proceda alla richiesta di processo per le due persone indagate per la morte di Gioacchino Mollo, oculista in pensione di Torre Annunziata. Si tratta di due dirigenti del Comune, urbanistica e lavori pubblici, che rispondono formalmente di omicidio colposo. Per il gip, ciò che è emerso dalle varie consulenze, in relazione alla valutazione dei due sul trattamento dell'infezione che colpì l'albero che poi crollò quel giorno, andrà affrontato in dibattimento.

L'indagine

Il 6 febbraio 2020 l'albero che si trovava in villa comunale piegò il cancello in ferro, finendo sul medico, che passeggiava all'esterno, insieme al suo cane. Per lui non ci fu scampo. Per il gip non furono fatti tutti gli approfondimenti necessari che avrebbero dovuto condurre all'abbattimento dell'albero, colpito da un'infezione che andò via via peggiorando. Gli atti torneranno alla procura che, entro 10 giorni, dovrà formulare l'imputazione e chiedere il rinvio a giudizio per i due indagati.