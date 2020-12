Installato l'albero di Natale a Cava, il sindaco: "Sembra un missile, lo miglioreremo"

Curiosità a Cava de’ Tirreni dov’è stato installato l’albero di Natale in Piazza Duomo che, però, non sembra piacere molto ai cittadini (che sui social si sono sbizzarriti nei commenti ironici e nelle critiche) e neanche al sindaco Vincenzo Servalli che scrive: “Cari concittadini, cercheremo di migliorare il missile supersonico che abbiamo messo in piazza per farlo somigliare il più possibile ad un albero di Natale. Con l’ auspicio che il missile porti via con se questo anno difficile”.

L’inaugurazione

Ieri sera, con la benedizione di Sua Eccellenza Monsignor Orazio Soricelli (arcivescovo di Amalfi Cava de’Tirreni) il primo cittadino, accompagnato dall'assessore alla cultura Armando Lamberti, ha inaugurato l'artistica rappresentazione della Natività nella piccola cappella del Monastero di San Giovanni, nel cuore del centro storico. L' arte presepiale in stile napoletano realizzata da Antonio Di Tuoro è visitabile tutti i giorni, secondo le norme anticovid.

Gallery