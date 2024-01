Bambino di 10 anni strattonato e sbattuto contro la cattedra: denunciata la maestra

La madre di un alunno di 10 anni, frequentante la classe quinta di un istituto comprensivo di Cava de’ Tirreni, ha sporto denuncia ai carabinieri contro la maestra di sostegno. Il bambino, infatti, sarebbe tornato a casa con un livido sostenendo che la maestra lo avrebbe strattonato e sbattuto prima contro la cattedra e poi contro la porta.

La denuncia

L’episodio si sarebbe verificato lunedì scorso davanti agli altri compagni di classe, che avrebbero raccontato l’accaduto ai propri genitori. La donna ha condotto il figlio in ospedale per richiedere un referto medico e successivamente si è recata dai militari dell’Arma per denunciare l’accaduto. La maestra ora rischia l’accusa di lesioni personali.