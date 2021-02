San Valentino a Cava, marito torna prima a casa: l'amante della moglie si lancia dal balcone

Un San Valentino da dimenticare nella frazione Sant’Arcangelo di Cava de’ Tirreni. In un appartamento di un condominio della zona si stava consumando un incontro tra amanti, entrambi sposati. Lui aveva raggiunto la donna approfittando dell’assenza del marito.

Il fatto

Soltanto che, nel giro di poco tempo, l’uomo tradito è rientrato in anticipo a casa insieme al padre e al fratello della moglie. E così l’amante è stato costretto a fuggire lanciandosi dal balcone del secondo piano. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite, ma è stato necessario comunque il trasporto in ospedale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La notizia ha fatto subito il giro della città facendo partire anche la corsa al gioco dei numeri al lotto (marito 6, amante 30, donna 21, corna 7, tradimento 16).