Cava piange il medico Giovanni Capuano: il cordoglio dell'Anpi

Dolore a Cava de' Tirreni per la scomparsa di Giovanni Capuano, stimato medico e membro della locale sezione dell'Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

Il ricordo

L'Anpi lo ricorda come un "compagno di altissimo valore e qualità umane". "La comunità di Cava de’ Tirreni perde uno dei suoi migliori cittadini. Giovanni ha speso la sua vita combattendo per l’affermazione di ideali di giustizia ed emancipazione sociale. Il nostro impegno è che il suo esempio e la sua opera non vadano perduti" concludono i partigiani cavesi.