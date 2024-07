Fratelli d'Italia, asilo comunale a Cava: "Troppe le criticità nel progetto"

“Chiediamo che dalla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto, riguardo la realizzazione di un nuovo asilo comunale a via Gramsci, l’approvazione di una variante urbanistica semplificata, venga per la prossima discussione programmata per martedì 16 luglio stralciata tutta la parte che riguarda l’approvazione del progetto definitivo, restringendo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale alla sola “variante urbanistica” e non altro”. Lo affermano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Italo Cirielli e Annalisa Della Monica, insieme al coordinatore cittadino e vicepresidente provinciale di FdI, Luigi Napoli, in una Pec indirizzata al sindaco Vincenzo Servalli e ai dirigenti del IV Settore. La richiesta arriva all’indomani dello slittamento della votazione del punto all’Ordine del giorno del Consiglio comunale che si è svolto lo scorso 12 luglio.

La nota

“Riteniamo opportuno e necessario segnalare – proseguono i consiglieri nel comunicato - che nel progetto definitivo ci sono alcune criticità che non ci consentono di dare il voto favorevole sulla progettazione. Solo a titolo esemplificativo: nelle tavole grafiche della progettazione è stata prevista una copertura con un prato pensile, mentre nella relazione viene indicato che sulla copertura verrà realizzato un impianto fotovoltaico da 40 Kw di punta. Per realizzare l’impianto con tale potenza, occorrono circa 100 moduli. Senza entrare in aspetti tecnici, è evidente che il prato verde pensile non può essere realizzato. Pertanto, occorre ristudiare il sistema copertura. E ancora, manca l’Elaborato Tecnico della Copertura che nelle opere di nuova progettazione è obbligatorio prevedere in fase di programmazione. Inoltre, manca la relazione tecnica dettagliata circa la protezione dal Gas Radon contenente indicazioni sulla tipologia di suolo e sottosuolo; indicazioni sui materiali impiegati per la costruzione; soluzioni tecniche adeguate, in relazione alle tipologie di suolo e di materiali impiegati per la costruzione così come previsto dalla legge Regione Campania 8 luglio 2019 n. 13”. I membri di Fratelli d’Italia concludono: “Tali criticità potranno essere rimosse nella stesura del progetto esecutivo da approvare successivamente. Ritenendo indispensabile approvare la variante urbanistica per evitare la perdita del finanziamento pubblico, facciamo nostra la richiesta di modifica parziale della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale”.