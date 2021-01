Cava, quattro ragazze disperse sull'Avvocata: salvate dal Soccorso Alpino

Si è concluso, nel tardo pomeriggio di oggi, l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania per la ricerca di un gruppo di giovani in escursione sul sentiero “Alta via dei Lattari”, proprio nella stessa zona dell’intervento di qualche giorno fa. L’allarme è arrivato nel pomeriggio per quattro ragazze che avevano perso l’orientamento nei pressi del Santuario dell’Avvocata.

I soccorsi

Le giovani, vedendosi in difficoltà e con il sopraggiungere del buio, hanno prontamente allertato il 118 che ha poi girato l’allarme al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) della Campania. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono partiti da “Badia" di Cava percorrendo il sentiero 300 ed hanno raggiunto le ragazze che, fortunatamente non presentavano problemi sanitari. Le disperse sono state riscaldate e rifocillate e poi riaccompagnate a valle dalla squadra del Cnsas, percorrendo il sentiero a ritroso.