Terrore a Cava: bambino azzannato da due cani lupo nella villa comunale

Dramma sfiorato a Cava de’ Tirreni, dove un bambino di 12 anni è stato azzannato alla gamba da due cani lupo cecoslovacchi all’interno della villa comunale in località Santa Lucia.

L'aggressione

Sono stati attimi di terrore, terminati solo quando - riporta Il Mattino - il proprietario è riuscito a richiamare i due cani per farli allontanare. Immediata la corsa in ospedale, dove i medici hanno dovuto ricucire una parte dell’arte inferiore del 12enne con quattro punti di sutura e, poi, lo hanno sottoposto ad altri accertamenti per eventuali danni alle arterie. Il piccolo è ancora sotto choc. I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri.