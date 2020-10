Azzannato da un branco di cani randagi: muore il piccolo Bobby a Cava

E’ allarme randagismo nel comune di Cava de’ Tirreni. Nelle ultime ore, infatti, è Bobby, l il cagnolino tripode di vent'anni, aggredito da un branco di quattro cani simil maremmani utilizzati per la guardiania alle greggi.

Il dramma

L’episodio viene raccontato sui social dall’Anpana cavese: “Il branco aveva scavato sotto la recinzione e aggredito brutalmente Bobby, tanta è stata la paura e la disperazione dei suoi proprietari accorsi. Dopo una corsa in clinica e una lunga operazione Bobby sembrava riprendersi ma un'infezione interna l'ha portato sul ponte dell'arcobaleno. I soci dell'Anpana Cava De' Tirreni/ Salerno hanno donato una somma che servirà a pagare in parte le spese veterinarie alla clinica”. Per l'associazione animalista potrebbero essersi delle responsabilità penali: "In questa situazione di cui ci siamo occupati, abbiamo appurato che ci sono le responsabilità ricadenti sui proprietari del gregge. Perché i cani hanno agito così?? Forse perché affamati? Lo si deduce dal fatto che hanno scavato un varco sotto la recinzione del terreno dove si trovava Bobby".