Choc a Cava: ritrovato un cadavere in stato di decomposizione

Una orribile scoperta è stata fatta a Cava de' Tirreni, in prima serata: in pieno centro, è stato trovato un cadavere in stato avanzato di decomposizione.

Il luogo

Si tratta di un uomo di 61 anni, trovato in un palazzo che affaccia su corso Umberto I. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, che hanno avuto accesso all'appartamento.