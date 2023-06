Cava, azzannato dal suo cane in casa: bimbo di 2 anni in ospedale

Paura, ieri pomeriggio, a Cava de’ Tirreni, dove un bambino di due anni è stato azzannato al volto dal suo cane. Secondo quanto ricostruito - riporta Il Mattino - il piccolo era a casa con la mamma e stava giocando con il cane, un dogo argentino, quando improvvisamente è stato morso sulla guancia dall’animale.

La corsa in ospedale

Tempestivo l’intervento dei genitori che, dopo aver allontanato il cane, hanno condotto il figlio in ospedale, dove i medici gli hanno applicato dei punti di sutura. Per lui, fortunatamente, solo tanto spavento e un po' di dolore per il morso.