Carenza di personale al Presidio Ospedaliero di Cava: le precisazioni dell'Asl

Si pronuncia sulla carenza di personale presso la Unità Operativa di Chirurgia Generale e di Urgenza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Incoronata dell’Olmo di Cava dei Tirreni, la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

La nota dell'Asl

"Le oltre 15 procedure attivate dall’Azienda, di cui 2 ancora in itinere con scadenza dei termini previsti per la formulazione delle istanze da parte dei candidati in data 16.10.2023, al momento hanno esitato nel reclutamento di: 2 medici tra quelli attualmente in quiescenza ciascuno per 27 ore settimanali, 2 medici in formazione specialistica ciascuno per 32 ore settimanali, 1 medico transitato dal regime di dipendenza a tempo determinato al regime a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, attività medica in orario aggiuntivo per 24 ore settimanali. - spiega la Direzione - Con l’occasione di seguito vengono riportati gli esiti delle procedure attivate negli ultimi tre mesi per le attività del Pronto Soccorso erogate dallo stesso nosocomio: 1 dirigente medico a 38 ore settimanali, 2 medici CO.CO.CO. specializzandi a 8 ore settimanali. Inoltre, nel corso del corrente anno, per quanto attiene alle restanti specialità assicurate dal Santa Maria dell’Olmo si evidenzia che sono stati assunti 1 anestesista rianimatore, 2 cardiologi, 1 dermatologo, 2 radiologi e che sono in fase di ultimazione le procedure di assegnazione di 2 ortopedici e di 1 medico internista. In definitiva, pur nell’attuale scenario di carente disponibilità di medici che investe l’intero territorio nazionale, soprattutto per determinate specialità, l’Azienda conferma il proprio impegno nel continuare ad adottare ogni possibile iniziativa che garantisca la funzionalità e continuità dei servizi del Presidio Metelliano", conclude la nota dell'Asl.