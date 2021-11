Comitati Uniti in difesa dell'ospedale S.Maria Incoronata dell'Olmo: anche gli studenti in piazza

Sono scesi in campo anche gli studenti delle scuole superiori, ieri, in difesa dell'Ospedale S.Maria Incoronata dell'Olmo. "Di fronte ad un'emergenza sanitaria senza precedenti che coinvolge interi territori di Cava-Vietri-Costa d'Amalfi, i nostri fligli, i nostri studenti non si sono tirati indietro sono scesi in piazza in massa per difendere un diritto alla salute mercificato e svenduto da anni. - commentano dal Comitato Civico Dragonea- Le loro sono state grida in difesa della propria dignità, del diritto alla salute e alla vita. Nei loro occhi la speranza di veder un giorno nascere il proprio bambino di nuovo nella propria città sul proprio territorio di origine. Di fronte a questi scempi ormai non si può più far finta di niente, gli amministratori lo sanno bene, questo grido innocente avrà molte ripercussioni".

L'appello dei Comitati Uniti per "la Salute è Vita":