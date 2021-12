Cava, schiaffi e pugni alla moglie davanti ai figli: 41enne a giudizio

Violenza fisica sulla compagna di 36 anni, di nazionalità ucraina, finisce a processo per lesioni, aggravate dall'abuso di alcol

Le accuse

Stando alla Procura, l'uomo, un ucraino, avrebbe più volte preso a schiaffi e pugni la compagna, facendola in un'occasione anche cadere, facendo leva sul posto. Diversi i giorni di prognosi per la vittima, così come refertato da referto medico. I fatti risalgono a febbraio scorso, a Cava de' Tirreni. Le aggressioni si sarebbero susseguite a più riprese, ma spesso la vittima non avrebbe denunciato nulla per paura di ritorsioni peggiori. Alcune delle aggressioni sarebbero state consumate anche alla presenza dei figl piccoli. Ora il processo, così come chiesto e ottenuto dalla Procura