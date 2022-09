Cava de' Tirreni, aggredisce due anziani: sottoposto a Tso

Attimi di paura a Cava de' Tirreni questa mattina. Un uomo affetto da problemi psichici, secondo quanto riportato da Rtc Quarta Rete, ha aggredito due anziani residenti nel suo palazzo in frazione Santa Lucia. L'aggressione è stata effettuata con un oggetto contundente.

I soccorsi

Sul posto immediato l'arrivo di polizia, carabinieri e degli operatori del 118. I due feriti sono stati trasportati in ospedale: per la donna solo lievi ferite, mentre il marito ha riportato la rottura del setto nasale ed un'emorragia al torace. Per questo motivo l'uomo è stato trasferito all'ospedale di Salerno. L'aggressore, invece, è stato sottoposto ad un Tso.