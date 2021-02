Cava de' Tirreni, amante giù dal balcone: la storia ora finisce in Procura

Una segnalazione alla Procura di Salerno ed un'indagine interna della Questura nei confronti del poliziotto, originario di Nocera Inferiore ed in servizio a Cava, che si sarebbe lanciato dal balcone della sua amante dopo il ritorno a casa del marito di lei. La vicenda, avvenuta nel giorno di San Valentino, finita oggetto di dibattito e chiacchericcio su tutti i media e social, si connota ora di nuovi sviluppi

La storia

L'uomo si era ferito dopo essere finito giù dal balcone. Nei suoi confronti la polizia di Stato ha avviato un'indagine interna per ricostruire la dinamica dei fatti, ma anche per verificare eventuali violazioni. Secondo il referto medico il poliziotto ha riportato solo lievi traumi alla spalla e al ginocchio. La donna, invece, assistita dal suo avvocato, sarebbe pronta a denunciare chi avrebbe diffuso foto dell'accaduto ma anche un video, risalente ad un periodo precedente, che ritrarrebbe i due amanti insieme. Una storia che ha fatto parlare per giorni ma che sembra, ora, destinata a finire anche nelle aule di tribunale