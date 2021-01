Maltempo a Cava de' Tirreni, vola l'asfalto dal tetto di una palazzina

Momenti di paura, nel primo pomeriggio, in località Pregiato. I residenti, spaventati, hanno allertato i vigili del fuoco, già impegnati in altri interventi

Momenti di paura, nel primo pomeriggio odierno, a Cava de’ Tirreni, dove a causa delle violenti raffiche di vento la guaina d'asfalto è caduta dal tetto di una palazzina situata in località Pregiato, finendo su via Luigi Ferrara.

Il fatto

I residenti, spaventati, hanno allertato i vigili del fuoco, già impegnati in altri interventi a causa del maltempo. Ma non si sono persi d’animo. E, nonostante la pioggia, sono scesi in strada per liberare la strada. Fortunatamente non risultano feriti.

Le foto sono di Alessandra Frankini (Facebook)

Gallery