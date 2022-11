Beni confiscati a Cava de' Tirreni, la visita del Procuratore Centore

Il Procuratore a Nocera Inferiore, Antonio Centore, in visita ai beni confiscati al comune di Cava de' Tirreni. L'incontro si è tenuto ieri mattina, alla presenza della polizia giudiziaria, il comando della Guardia di Finanza di Cava, della polizia municipale e del dirigente ai lavori pubblici e del patrimonio. La massima autorità della Procura ha visitato gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ricadenti sul territorio comunale, siti in Piazza Abbro e in Via Martiri della Resistenza.

Il sopralluogo

Il sopralluogo è stato finalizzato al possibile utilizzo per fini pubblici dei beni stessi ed in particolare del loro utilizzo da parte delle forze dell’ordine. Nel corso di un breve incontro con il Sindaco dott. Vincenzo Servalli è stato assicurato il massimo impegno dell’amministrazione comunale per le procedure amministrative che interesseranno tutti i beni confiscati ricadenti sul territorio comunale ai fini del loro futura valorizzazione nell’interesse pubblico. Il Procuratore ha inoltre visitato un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale sito alla Via L. Angeloni, che l’Ente comunale intende destinare sempre a finalità pubbliche. Centore con la sua presenza ha sottolineato quanto sia fondamentale la sinergia tra le Istituzioni del territorio per valorizzare al meglio questi immobili.