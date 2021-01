Cava, benzina sui capelli dell'amica per darle fuoco: due ragazze vanno in comunità

Il Tribunale dei Minori le ha mandate entrambe in comunità. Sono accusate di tentata deformazione permanente al viso, nei riguardi della vittima

Alla fine di dicembre avevano tentato di dare fuoco ai capelli di una loro coetanea, a Cava de' Tirreni. Il Tribunale dei Minori le ha mandate entrambe in comunità. Sono accusate di tentata deformazione permanente al viso, nei riguardi della vittima.

La storia

Era la fine di dicembre, quando le due ragazze incontrarono la loro coetanea nei pressi del Parco Bethoveen. Dopo una lite, avevano versato sulla stessa della benzina, poi con un accendino erano quasi riuscite a dare fuoco al liquido che si trovava sui capelli della vittima. La giovane urlò più volte per richiamare l'attenzione dei passanti, che evitarono conseguenze drammatiche per la ragazzina. Sul posto intervennero anche i carabinieri della tenenza, che identificarono velocemente le due ragazzine. Entrambe ora, sottratte alle loro famiglie, finiranno in comunità, ad Avellino e Caserta. Il motivo di quel gesto pare fosse legato a questioni di gelosia che riguardava le tre ragazze.