Cava, bambino inciampa nei resti di un cantiere: si frattura due denti

Bimbo cade in strada e si rompe due denti. E' accaduto a Cava de' Tirreni, nei giorni scorsi, lungo via Troisi, dove sono in corso lavori all'uscita di una scuola. Il piccolo è inciampato su materiale edile, presente sui gradini, finendo a terra e riportando la rottura di due denti. Il piccolo era appena uscito da scuola quando - con la mano stretta al genitore - è scivolato sui gradini di una scalinata che delimita l'area transennata del cantiere.

Il fatto

I resti di lavorazione edile erano sparsi sulla parte di strada riservata ai pedoni, non rimossi da lì e che hanno rappresentato la causa dell'infortunio del bambino. Quest'ultimo è stato trasferito all'ospedale locale per le prime cure. Inevitabili le polemiche sulla velocità dei lavori, così come della messa in sicurezza dell'area, per evitare altri episodi del genere. A provocare la caduta del piccolo è stata la ghiaia lasciata in strada, non segnalata, pronta a costituire un pericolo per chiunque effettuasse il passaggio. Il piccolo ha riportato un danno permanente e non è esclusa, a questo punto, una deunncia da parte della famiglia per quanto accaduto, così come una richiesta di risarcimento per i danni subiti. I lavori in corso porteranno alla realizzazione di un parcheggio per i residenti e un'area giochi per bambini.