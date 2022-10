"Bullismo contro minore", mancano prove e riscontri: assolti tre ragazzi a Cava

Sono stati assolti dalle accuse di bullismo tre ragazzi, accusati di aver aggredito nel 2018 un 14enne, in una scuola superiore, di Cava de' Tirreni. L'indagine partì dopo la denuncia della madre del genitore alla polizia di Stato del commissariato locale, nel dicembre del 2018. Il gup ha assolto i tre perchè il fatto non sussiste, in ragione dell'assenza di riscontri derivante dall'ascolto dei testimoni, così come di contraddizioni emerse nel racconto della vittima.

Le aggressioni

La Procura aveva ricostruito - dalla denuncia della famiglia del minore - la dinamica di un episodio durante il quale il minore sarebbe stato picchiato con calci e pugni in classe, con una sciarpa legata al collo, stretta, quasi a farlo soffocare. Oltre che bersagliato, durante le lezioni, dal lancio di vari oggetti. La vittima fu costretta anche a refertarsi in ospedale, insospettendo i genitori, che decisero di sporgere denuncia. Il piccolo sarebbe stato vittima di atteggiamenti persecutori ed intimidatori commessi da almeno tre ragazzi, tutti della sua stessa classe, durante le ore di lezione. Sia il padre che la madre non si sarebbero mai accorti di nulla, se non dopo aver collegato l'aggressione del piccolo ad atteggiamenti di chiusura che lo stesso avrebbe tenuto in casa, dopo tornato da scuola, senza raccontare quanto gli sarebbe accaduto. La docente fu poi prosciolta dal tribunale di Nocera Inferiore. Ieri è toccato ai tre ragazzi.