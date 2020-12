Cibo scaduto esposto sugli scaffali, condannato per decreto commerciante cavese

Cibo scadente, esposto alla vendita, commerciante di Cava condannato ad una multa dalla Procura di Nocera Inferiore. I fatti risalgono al mese di giugno scorso, durante un controllo dei carabinieri del Nas

Il blitz

All'interno di una salumeria, i militari scoprirono alcuni alimenti, esposti su alcuni scaffali, detenuti in cattivo stato di conservazione, come formaggi e wrustel, con sopra date per il consumo scadute e con evidenti segni di muffa, oltre che maleodoranti. Dopo la denuncia a piede libero, l'organo inquirente ha condanato l'uomo attraverso decreto penale di condanna, dunque ad una sanzione pari a 2580 euro, da pagare allo Stato. Qualora l'imputato, un commerciante, decidesse di opporsi, sarà giudicato attraverso un pubblico processo